Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith (droite) et son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA



Vientiane, 17 juillet (VNA) - Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a appelé à des efforts communs pour approfondir l'amitié entre le Vietnam et le Laos.Dans un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d’information (VNA), le leader du gouvernement laotien a souligné la nécessité d'intensifier les relations bilatérales qu'il a décrit comme "un bien inestimable pour les deux pays".Il a appelé à des efforts communs pour développer les relations bilatérales, en particulier dans l'éducation des jeunes générations sur les liens entre les deux nations.Il a salué les progrès importants d​e ces relations dans la politique, la défense et la sécurité, le développement socio-économique et le développement des ressources humaines."L'année 2017 est importante pour le​s deux pays ​qui célèbrent le 55ème anniversaire de l’établissement de leurs ​liens diplomatiques et les 40​ ans de la signature du Traité d'Amitié et de Coopération Vietnam-Laos", a déclaré Thongloun Sisoulith."Sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Parti populaire révolutionnaire du Laos, les deux pays se sont coordonnés avec efficacité sur la scène internationale", a-t-il ajouté.Le leader laotien ​s'est également félicité des liens économiques entre les deux pays, ainsi que de l'augmentation de l'investissement du Vietnam au Laos, affirmant que cela a favorisé la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie du peuple laotien."Les deux pays devraient continuer à travailler étroitement pour ​renforcer encore leurs liens, intensifiant ainsi l'amitié, la solidarité et la coopération entre les deux Partis, les deux gouvernements et les deux peuples​", a-t-il conclu. -VNA