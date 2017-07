Nguyen Thanh Phong, président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville (droite) et Choi Jea-sung, ancien parlementaire et président du Fonds d’amitié République de Corée-Asie. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite accélérer sa coopération avec la République de Corée dans l'éducation et la formation, a déclaré Nguyen Thanh Phong, le président du comité populaire ​de la​ mégapole du Sud en recevant vendredi 14 juillet Choi Jea-sung, ancien parlementaire et président du Fonds d’amitié République de Corée-Asie.

Nguyen Thanh Phong a exprimé son soutien au projet mené par ledit fonds, projet qui consiste à construire un centre de perfectionnement d​u corps enseignant à Ho Chi Minh-Ville. Il a par ailleurs promis de favoriser la vie et les affaires des Sud-Coréens dans sa ville, lesquels constituent une passerelle solide entre cette dernière et la République de Corée.



"Le Fonds d’amitié République de Corée-Asie est une organisation non gouvernementale à but non lucratif", a affirmé de son côté Choi Jae-sung, avant ​de souhaiter collaborer avec Hô Chi Minh-Ville dans la création d’un institut de recherche, de formation et de perfectionnement d​u corps enseignant. -VOV/VNA