Conférence bilan ​du projet «Efficience de l’énergie et ​production saine». Photo: NDEL

Hanoi (VNA) - Le Département général de l’Énergie a récemment organisé une conférence bilan sur le projet «Efficience de l’énergie et production saine», mis en œuvre de 2012 jusqu’au 30 juin 2017 sous les auspices du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, avec l’assistance financière de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial.

Ce projet a pour objectif d’améliorer la réalisation du Programme cible national sur l’utilisation économique et efficace de l’énergie dans les secteurs industriels ayant une forte consommation énergétique, d’accroître l’efficacité de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre​, d’élaborer un plan d’action et une stratégie visant à économiser l’énergie dans la production industrielle.

Le projet «Efficience de l’énergie et ​production saine» comprenait trois parties: ​construction d’un plan d’action sur l’efficience de l’énergie dans les secteurs industriels ayant une forte consommation énergétique, ​développement des fournisseurs de services énergétiques et amélioration de la capacité de gestion, de supervision et d’évaluation du programme.

Dans le but de valoriser les bons résultats dans les temps à venir, le gouvernement, les ministères, secteurs et branches promulgueront une circulaire sur la consommation énergétique ​destinée aux secteurs industriels. -NDEL/VNA