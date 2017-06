Pham Tran Gia Phuc (droite) a remporté une médaille d'or chez les moins de huit ans. Photo : nld.com.vn



Hanoï (VNA) – Le Vietnam a remporté à ce jour cinq médailles d’or lors du 2e Championnat d’Asie de l’Est d’échecs Jeunes qui a lieu du 17 au 26 juin en Mongolie.

Ce championnat réunit à Oulan-Bator 584 joueurs de 12 pays et territoires: Chine, Royaume-Uni, Indonésie, République de Corée, Japon, Malaisie, Singapour, Vietnam, Russie, Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine) et Mongolie. Les sportifs sont divisés en sept groupes d’âges (U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18) pour se mesurer dans trois cadences (classique, rapide et blitz).

Les médailles d’or du Vietnam sont toutes en blitz. Trois sont revenues à Nguyen Thai Minh Hieu, Pham Tran Gia Phuc et Tran Dang Minh Quang, respectivement chez les moins de 6, 8 et 12 ans. Les deux autres ont été décrochées par Vuong Quynh Anh (U12) et Nguyen Hong Anh (U16). -VNA