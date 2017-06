L'ambassadeur vietnamien Nguyen Ba Hung (maillot bleu) remet un ​fanion marquant la rencontre au vice-ministre et chef adjoint du Bureau présidentiel du Laos, Kingmano Phommahaxay. Photo: VOV

Vientiane (VNA) – Les échanges sportifs amicaux entre l’Ambassade du Vietnam et le Bureau présidentiel du Laos ont débuté vendredi à Vientiane, en présence de quelque 130 cadres des deux organes.

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre et chef adjoint du Bureau présidentiel du Laos, Kingmano Phommahaxay, a souligné que ces échanges sportifs amicaux font partie des activités en l’honneur du 55è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays voisins.

Il a souligné que l’événement, qui dépasse les compétitions sportives, reflétait la solidarité et la compréhension mutuelle entre l’Ambassade du Vietnam et le Bureau présidentiel du Laos, ainsi qu’entre les deux peuples et les deux gouvernements.

De son côté, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Ba Hung a souligné la nécessité et l’importance de ces échanges sportifs qui contribuent selon lui à resserrer la solidarité spéciale et à promouvoir la compréhension mutuelle entre les organes de représentation du Vietnam et les organes laotiens, tout comme entre les deux gouvernements et les deux peuples. -VNA