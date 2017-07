Hanoi, 22 juillet (VNA) - Un échange sportif intitulé «ASEAN Golden Game» a été organisé samedi 22 juillet à Hanoi par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre des activités de célébration du 50è anniversaire de fondation de l'Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Echange sportif en l'honneur du cinquantenaire de l'ASEAN​. Photo: VNA



L'événement a réuni plus de 300 athlètes amateurs venus de nombre d’organes vietnamiens et d'ambassades de pays de l'ASEAN au Vietnam, lesquels ont rivalisé dans le football, le tennis de table, le badminton et le tennis.

Prenant la parole, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, a souligné que cinq décennies après sa création, l'ASEAN était devenue une communauté en développement dynamique pour la paix et la prospérité commune de la population et un modèle de coopération multilatérale régionale.

L'événement sportif favorise la solidarité, l'amitié, la compréhension mutuelle et l’échange entre les diplomates de l'ASEAN et encourage une vie saine au sein des habitants de l’ASEAN, a-t-il ajouté. -VNA