Echange d’amitié entre les ambassades vietnamienne et laotienne en R. de Corée. Photo: VNA



Séoul, 16 juillet (VNA) - Les ambassades vietnamienne et laotienne en République de Corée ont organisé une réunion à Séoul le 15 juillet pour célébrer le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (5 septembre) et les 40 ans de signature de leur traité d'amitié et de coopération (18 juillet).

A cette occasion, les ambassadeurs vietnamien et laotien ont passé en revue le développement des liens entre le Vietnam et le Laos ces 55 années passées.



Ils ont souligné que la relation avait été nourrie par des générations de leurs dirigeants à travers différentes périodes de guerre lorsque les deux pays se sont situés côte à côte pour lutter contre les ennemis communs jusqu'à la victoire finale.



A l’heure actuelle, cette relation revêt toujours une signification importante pour le développement de chaque nation ainsi que pour la paix et la sécurité dans la région et dans le monde.



Il est nécessaire d'éduquer les jeunes générations sur la solidarité spéciale, ont-ils déclaré, notant qu'il y aurait plus d’échanges d’amitié entre les deux ambassades à l'avenir.



Dans le cadre de cette rencontre d’amitié, un échange sportif amical et un concert ont eu lieu. -VNA