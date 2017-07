Le programme des activités culturelles et artistiques lors de la fête. Photo: http://danang.gov.vn.

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire municipal de Dà Nang a récemment planifié d’organiser une fête d’échanges culturels Vietnam-Japon, du 28 au 30 juillet au port de la rivière Hàn, sur la route de Bach Dang.



Cette fête verra la participation de représentants de l’Ambassade du Japon au Vietnam, des organisations et des autorités locales japonaises ayant ​des liens de coopération avec Dà Nang, des entreprises japonaises en activité dans la ville, ainsi que de troupes artistiques du pays du Soleil-Levant.



Dans le cadre de la fête, sont prévus des programmes culturels vietnamiens et japonais, une conférence de promotion de l’investissement du Japon à Dà Nang, un concours d’éloquence en japonais, etc.



Cet événement a pour objet de renforcer la compréhension, les échanges culturels entre les deux pays, et d'approfondir les relations d’amitié entre Dà Nang et le Japon. ​Il aidera également à attirer des touristes étrangers,​ à commencer par les Japonais, contribuant à maintenir stable la ligne directe Dà Nang - Narita, en plus de la ligne directe Dà Nang - Osaka qui sera ​exploitée à partir du 1​er septembre par la compagnie aérienne Jetstar Pacific Airlines (JPA).-NDEL/VNA