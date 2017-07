Quang Ngai (VNA) - La province de Quang Ngai est située sur le littoral du Centre du Vietnam. Autrefois au cœur de la guerre du Vietnam, elle possède aujourd’hui plusieurs vestiges marquant les victoires glorieuses, mais aussi les pertes de guerre.

Le site consacré à l’ancien Premier ministre Pham Van Dông. Source : VOV

Le site consacré à l’ancien Premier ministre Pham Van Dông est une destination touristique importante de Quang Ngai. Situé dans sa commune natale de Duc Tan, la maison de son enfance sert de lieu d’exposition où sont présentés près de 500 photos, documents et objets sur sa vie et son œuvre. Pham Van Dông a été le chef du gouvernement ayant la plus grande longévité du Vietnam puisqu’il a assumé cette fonction durant 32 ans, de 1955 à 1987.

Parmi les visiteurs, Huynh Kim Trang, élève du lycée Pham Van Dông dans la province de Quang Ngai: «Je suis honorée d’étudier dans une école portant le nom de l’ancien Premier ministre Pham Van Dông. Grâce aux manuels d’histoire et à la visite de ce site qui lui est dédié, j’ai mieux compris la vie et l’œuvre révolutionnaire de ce dirigeant. Je suis fière de mon pays natal. Plus tard, je souhaite devenir une citoyenne utile pour être digne d’une élève du lycée Pham Van Dông.»

Le site comprend une statue de Dang Thuy Trâm et un dispensaire portant son nom. Source : VOV

Au sud de la ville de Quang Ngai, il existe un autre site historique qui attire nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers. Situé dans le district de Duc Pho, le site comprend une statue de Dang Thuy Trâm, une jeune femme médecin et un dispensaire portant son nom, construit suivant la forme d’une longue maison commune sur pilotis des ethnies de Tây Nguyên. On y trouve une salle d’exposition regroupant des objets, des images relatant de la vie de cette héroïne mais aussi des blocs opératoires ainsi que des équipements de consultations et de soins. Dans le jardin se tient la statue de Dang Thuy Trâm, chapeau conique sur la tête, en marche pour ses missions de sauvetage et de soins aux blessés de guerre.

Vo Thanh, un habitant de la commune de Phô Châu est soigné dans cet établissement: «Je suis très fier de ma région natale qui a accueilli la doctoresse hanoïenne Dang Thuy Trâm pendant la guerre. Les locaux l’ont protégée pour qu’elle soigne les habitants et les soldats. Aujourd’hui, le dispensaire est muni d’un bon contingent de médecins pour soigner les patients du coin.»

Pendant la guerre du Vietnam, la doctoresse Dang Thuy Trâm a combattu avant de tomber au champ d’honneur à l’âge de 28 ans. Le carnet de guerre de cette héroïne raconte les aspirations d’une génération de jeunes vietnamiens qui ont un idéal, celui de ne pas regretter leur jeunesse et leurs sacrifices pour la réunification du pays. Ce carnet, conservé par un vétéran de guerre américain aux États-Unis, a été restitué à la famille de Dang Thuy Trâm 35 ans plus tard. Il a suscité de vives émotions dans les deux camps.

Le site du massacre de Son My. Source : VOV

Le site du massacre de Son My a aussi retenu l’attention des visiteurs à Quang Ngai. Le 16 mars 1968 dans le hameau de My Lai rattaché au village de Son My, les soldats américains ont massacré 504 civils désarmés, pour la plupart des femmes et des enfants. Le site commémoratif du massacre de Son My couvre une superficie de 2,4 hectares dans la commune de Tinh Khê. Il expose les crimes de l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam et rend hommage aux victimes innocentes. Des touristes de tous horizons, mais aussi des entrepreneurs et des scientifiques figurent parmi les visiteurs du site. Ils y expriment leur compassion face aux actes perpétrés durant la guerre.

Les vestiges historiques de Quang Ngai contribuent à une meilleure compréhension du passé et de la guerre. Ils véhiculent également les valeurs révolutionnaires du peuple vietnamien aux futures générations. – VOV/VNA