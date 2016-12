Du réconfort pour le Têt du Coq

Hanoi (VNA) - Le Service du travail, des Invalides et des affaires sociales d’Hô Chi Minh-Ville interviendra durant le Têt Dinh Dâu (Têt du Coq) 2017 dans les arrondissements, les districts, les quartiers et les communes de la ville pour prendre soin des familles en difficultés, et ce, dès le 12 janvier.

Offre de cadeaux du Têt aux pauvres. Photo : Thê Anh/VNA/CVN

La valeur totale des cadeaux qu’il devrait remettre est estimée à plus de 660 milliards de dôngs, soit près de 60 milliards dôngs de plus que l’an dernier. Le directeur du Service, Lê Minh Tân, a souligné sur ce point que malgré les difficultés économiques, on ne doit pas omettre de prendre soin des familles méritantes ou pauvres.



Il s’agit aussi d’une priorité de l'organisation municipale du PCV et du Comité populaire d’Hô Chi Minh-Ville, dans leur politique en matière de protection sociale prévoit cette année de rendre une visite à 450.000 personnes durant ces fêtes. Ces dernières recevront des cadeaux de l'administration municipale, de leurs localités et d’unités afin de passer un Têt plus chaleureux et heureux.



Il faut noter aussi chaque famille ayant un revenu annuel de 21 millions de dôngs par personne et moins bénéficieront de présents de 950.000 dôngs de la ville. Selon les statistiques du Service du travail, des invalides et des affaires sociales, il y a ainsi plus de 51.000 familles pauvres qui recevront ces cadeaux lors du Têt 2017. La municipalité se préoccupera de même de plus de 156.000 cadres et fonctionnaires qui travaillent actuellement dans les agences et les unités de la ville, avec des cadeaux d’une valeur de 1,2 millions de dôngs, soit un coût total de plus de 187 milliards de dôngs.



Bref, faire que le Têt 2017 soit chaleureux, paisible et heureux reste la priorité des autorités municipales à la veille du passage au Nouvel An lunaire 2017. -CVN/VNA