Droits d’auteur : Vietnam et Japon partagent des expériences

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un colloque sur l’application des droits d’auteur et des droits dérivés a été organisé le 12 janvier à Ho Chi Minh-Ville afin de partager des expériences dans ce domaine entre le Vietnam et le Japon.

L​es délégués ont présenté la réglementation, la gestion et l’application des droits d’auteur et de leurs droits ​dérivés au Vietnam et au Japon, ainsi que les ​infractions commises sur Internet et les mesures prises par le Japon.

Il s’agissait d’une bonne occasion pour les organes de gestion étatique, les créateurs, les éditeurs… de discuter avec des spécialistes japonais pour évaluer l’application de ces droits au Vietnam et avancer des mesures de coopération entre les deux parties.

Selon Bui Nguyen Hung, chef du Département des droits d’auteur, le Vietnam perfectionne progressivement son système juridique en la matière ​afin de répondre ​aux besoins et exigences ​au Vietnam ​comme pour remplir les engagements internationaux du pays. Toutefois, de nombreuses difficultés sont rencontrées, car les infractions aux droits d’auteur et/ou à leurs droits ​dérivés sont très complexes, notamment ​dans un environnement numérique et/ou sur Internet.

L’application des droits d’auteur et ​de leurs droits ​dérivés contribue au développement culturel et à la protection des ​intérêts économiques et artistiques des auteurs, a souligné Noda Akihiro, un représentant de l’Agence pour les affaires culturelles du Japon. Dans ce domaine, le Japon prend en haute estime le marché aséanien, en particulier la position du Vietnam, et les deux pays ont coopéré étroitement ces derniers temps, a-t-il ajouté.

Le même jour, le Département des droits d’auteur du Vietnam a travaillé avec l’Agence pour les affaires culturelles du Japon ​afin de définir des mesures de coopération concrète ​pour 2017. -VNA