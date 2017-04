Dông Nai: Les mangues de la coopérative Xoai Suôi Lon entrent sur le sol australien

Hanoï (VNA) - Nguyen The Bao, directeur de la coopérative de la mangue de Suoi Lon (Xoai Suoi Lon) de la province de Dong Nai (Sud), a fait savoir que sa ferme était en train d’appliquer de nouvelles technologies ​de conserv​ation sur une cargaison de mangues. Si l’expérimentation réussit, sa coopérative utilisera ces technologies pour toutes ses exportations par voie maritime.



Nguyen The Bao a ajouté que la coopérative Xoai Suoi Lon a signé des contrats importants avec deux compagnies australiennes ​pour l'importation de 18 tonnes de mangues/jour par voie aérienne et maritime. Par voie aérienne, la coopérative expédiera chaque jour 2 tonnes de mangues qui seront ensuite vendues dans ​des supermarchés. Par voie maritime, elle exportera chaque jour 16 tonnes qui partiront vers des marchés de vente en gros avant d’arriver dans des points de vente au détail.



En 2010, Xoai Suoi Lon ​a été la première coopérative d​e Dong Nai à obtenir la certification VietGAP . À ce jour, elle compte 114 producteurs membres et 314 ha de manguiers dont 14,5 ha sous certification VietGAP et 16 ha sous certification GlobalGAP. Xoai Suoi Lon export​e depuis des années ​vers l'Ukraine et la Chine. -NDEL/VNA

