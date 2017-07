Hanoi, 19 juillet (VNA) - La province de Dông Nai a attiré plus de 2 millions de touristes au cours des six premiers mois de cette année, générant près de 640 milliards de dongs (28,16 millions de dollars) de recettes.

C’est un développement remarquable de Dông Nai dans ce domaine.

Le parc Suoi Mo (photo: baodongnai.com.vn)

Sur ce total, 1,9 million étaient des touristes nationaux et près de 100.000 des étrangers, selon le Comité populaire provincial.Le comité a attribué cette hausse aux efforts d’appel à l’investissement dans le développement de produits touristiques tels que le système de télécabines dans la montagne Chua Chan, la zone de tourisme Lang Tre, le complexe Cat Tien, le parc Suoi Mo et les zones de tourisme Vuon Xoai et Buu Long.Parallèlement, Dông Nai a choisi un certain nombre de grands projets touristiques pour une nouvelle expansion, dont la réserve naturelle de Dông Nai et la zone de tourisme de Buu Long.La province a appelé également les investisseurs à développer le tourisme sur le lac Tri An, les visites sur la rivière entre Bien Hoa-Vinh Cuu et la zone d'écotourisme du lac Da Ton, tout en élargissant le réseau routier pour améliorer l’accès aux principales destinations touristiques.Le Kim Bang, directeur du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que la province vise 3,4 millions de touristes et 1.140 milliards de dongs (50,17 millions de dollars) de recettes en 2017.-CPV/VNA