Sur le chantier d'un ouvrage à Dong Nai. Photo: VNA



Dong Nai (VNA) - La province de Dong Nai (Sud) a débloqué 428 millions de dollars de fonds d'investissement direct étranger (IDE), réalisant 54% de son plan annuel, selon le Comité de gestion des zones industrielles de la province de Dong Nai.

Parmi ces projets d'IDE figurent celui de la compagnie Plus One Sport, dans la zone industrielle de Song May (30 millions de dollars, dont 19 millions de dollars débloqués) et celui de la Sarl SG Sagawa, dans la zone industrielle de Nhon Trach (20 millions de dollars, dont 12 millions de dollars débloqués)

Au premier semestre de l'année, la province a attiré 650 millions de dollars de fonds d'IDE. A présent, elle compte 1.300 projets en vigueur cumulant un fonds total de plus de 26 milliards de dollars. La province privilégie les projets dans les hautes technologies, l'industrie auxiliaire et ceux respectueux de l'environnement. -VNA