Photo d'illustration : VNA



Dong Nai (VNA) – Au cours de ce premier semestre, la province de [Dong Nai] (Sud) a attiré 640 millions de dollars d’investissement direct étranger (IDE), soit 64% de son objectif annuel.

Selon le Service provincial du Plan et de l’Investissement, Dong Nai a accueilli 37 nouveaux projets et autorisé 51 autres en opération à augmenter leur investissement inital. Ces projets recourent à des technologies avancées et respectueuses de l’environnement. La plupart d’entre eux viennent de République de Corée, du Japon, de Singapour, d’Allemagne et des Iles Vierges Britanniques. Les plus grands concernent la SARL Pou Phong Vietnam (Iles Vierges Britanniques) de 55 millions de dollars, et la SARL Powerknit Vietnam (Iles Vierges Britanniques) de 60 millions de dollars.

Actuellement, Dong Nai recense 1.286 projets d’IDE en vigueur, totalisant 26,1 milliards de dollars. Parmi les 45 pays et territoires investissant à Dong Nai, la République de Corée, Taïwan (Chine) et le Japon sont les plus grands. -VNA