Don du sang : le ​"Dimanche rouge​" sera organisé dans 25 villes et provinces

Point presse sur le mouvement de don du sang "Dimanche rouge 2017", le 4 janvier à Hanoï. Photo: http://tuoitrethudo.vn



Hanoï (VNA) - Le mouvement de don du sang "Dimanche rouge 2017" sera organisé dans 25 villes et provinces du pays ​prendant plus de 40 jours afin de contribuer à améliorer les capacités de transfusion sanguine, a annoncé le 4 janvier le comité d’organisation.

Cet événement prévoit de collecter environ 25.000 unités de sang, ce qui permet de répondre à 20% des besoins en sang pendant la période du Nouvel An lunaire. En 2016, ce mouvement qui a eu lieu dans 22 villes et provinces à obtenu 22.455 unités de sang.

Le 8 janvier, le mouvement "Dimanche rouge 2017" sera lancé à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville et dans ​plusieurs grandes villes. A cette occasion, le comité d’organisation rendra visite ​à des patients à Hanoï et organisera des activités philanthropiques dans plusieurs localités.



Lancée pour la première fois en 2009 par le journal Tiên Phong à Hanoï, en partenariat avec l’Institut central d’hématologie et de transfusion sanguine, le ​"Dimanche rouge​" ​en est à sa 6e édition grâce ​à ses nombreux donneurs. Elle ​a un rôle important dans le mouvement du don du sang au Vietnam. -VNA