Don de sang : le "Journey Red" 2017 collectera 35.000 unités de sang

Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La campagne trans-vietnamienne de don de sang 2017 intitulée "Journey Red" (Voyage Rouge) pourrait collecter près de 35.000 unités de sang.

C’est ce qu’a annoncé le professeur-docteur Nguyen Anh Tri, directeur de l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine, également chef du comité d'organisation de ce programme, lors d’une conférence de lancement du « Voyage Rouge 2017 », vendredi matin à Ho Chi Minh-Ville.

Selon le plan, du 1er au 30 juillet, environ 140 volontaires traverseront 30 villes et provinces du pays pour encourager les gens à donner leur sang et les sensibiliser à la thalassémie (une forme de maladie génétique touchant plus ou moins gravement la structure de l'hémoglobine des globules rouges et entraînant des anémies).

Ces personnes seront divisées en deux groupes. Le premier partira de la province de Ca Mau (à l'extrême sud du pays), et la seconde, de celle de Phu Tho (Nord), pour aboutir tous deux à la capitale de Hanoi.

Cet événement​ a pour objectif de consulter environ 50.000 personnes sur le don du sang, sensibiliser 40.000 ​autres à donner leur sang, et offrir 1.000 cadeaux à des patients en difficulté.

​En quatre années d'organisation, « Voyage Rouge » a collecté près de 80.000 unités de sang. -VNA