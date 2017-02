Dix milliards de dollars d’exportations de crevettes avant 2025

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'adresse à la conférence sur la promotion des exportations de crevettes, tenue lundi matin dans la province de Ca Mau (Sud). Photo: VNA



Ca Mau (VNA) – Le pays doit viser un chiffre d’affaires d’exportation des crevettes de dix milliards de dollars avant 2025, a demandé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Lors d’une conférence sur la promotion des exportations de crevettes, tenue lundi matin dans la province de Ca Mau (Sud), localité ayant la plus grande superficie de crevetticulture du pays, Nguyen Xuan Phuc a recommandé ​au pays de se doter d'une marque de crevette célèbre sur le marché mondial, avant de lier l’élevage de crevettes et le développement socioéconomique et environnemental durable.

Le secteur crevetticole doit s’efforcer de représenter 10% du PIB national, a indiqué le chef du gouvernement, ​ajoutant que des mesures homogènes doivent être prises pour que ce secteur se développe efficacement, contribuant à améliorer la vie de la population.

Il a souhaité que le Vietnam devien​​ne un producteur mondial de crevettes, estimant que les biotechnologies, l’automatisation, le cloud computing… constituaient les clés pour le développement du secteur et que le réaménagement des zones d’élevage était nécessaire.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le gouvernement se tiendrait aux côtés des entreprises dans les procès anti-dumping à l’encontre des exportateurs de crevettes vietnamiennes, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des éleveurs.

Particulièrement, le gouvernement punira sévèrement toutes les violations ​dans le processus d’élevage et de transformations des crevettes, qui portent atteinte au prestige du secteur crevetticole du pays, a souligné Nguyen Xuan Phuc.

A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a confié au ministère de l’Agriculture et du Développement rural la mission d’élaborer rapidement, pour le soumettre au gouvernement, le programme ​de développement du secteur.

Le Vietnam est le 3e producteur de crevettes au monde et ce produit a le plus grand chiffre d’affaires d’exportations parmi les produits aquatiques du pays (près de 50% du total).

Les crevettes sont élevées dans 30 villes et provinces. Le pays a formé des zones de production dans les provinces centrales de Ninh Thuan, Binh Thuan et Khanh Hoa ainsi que dans les provinces du Nam Bo occidental de Ca Mau et Bac Lieu.

Selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, la crevette ​a permis une percée dans la restructuration du secteur aquatique et, plus généralement, de l’agriculture nationale. -VNA