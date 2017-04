Diverses activités en écho de la Journée mondiale de l’environnement 2017

Photo : baobinhduong.vn



​Hanoï (VNA) - Cette année, la série d’activités du Mois d’action pour l’environnement lancée par le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement ​comprend neuf activités principales.Ces activités seront organisées dans tout le pays d’ici ​à juillet 2017 avec la participation de nombreux ministères, secteurs et localités. Elles visent à ​appliquer la directive 25/CT-TTg ​du 31 août 2016 ​du Premier ministre, et à valoriser le rôle du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), des organisations politiques et sociales, de la population, des entreprises... dans la protection de l’environnement.Voici ces neuf activités principales : une exposition internationale sur les technologies environnementales et les produits biologiques ; un programme d’activités en écho de la Journée mondiale sur la biodiversité ; des cours ​sur l’environnement destinés aux collégiens ; un programme de plantation d’arbres ; un dialogue de politiques sur la protection de l’environnement et le développement durable au Sud ; une ​formation ​pratique sur les effets négatifs du brûlage en plein air pour l’environnement et la santé humaine ; un colloque ayant pour thème «Le rôle du FPV, des organisations sociales et professionnelles dans la sensibilisation de la communauté à la protection de l’environnement» ; un concours photographique sur la protection de l’environnement ; une ​formation pratique ​au niveau national sur la gestion ​publique dans la protection de l’environnement au Centre et ​sur les Hauts Plateaux du Centre (Tây Nguyên).Ayant pour thème « Vivre de manière harmonieuse avec la nature », la Journée mondiale de l’environnement 2017 au Vietnam vise à appeler la communauté à s’attacher à la nature, ce qui lui permettra de mieux comprendre l'importance de la nature pour la vie humaine et à protéger la Terre ​comme la relation harmonieuse et durable entre l’homme et la nature.La cérémonie de lancement du «Mois national d’actions pour l’environnement» sera organisée le 4 juin prochain dans la ville de Bà Ria par le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement, l’Association des Femmes vietnamiennes et le Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud). Cet événement sera retransmis en direct sur la Télévision nationale du Vietnam.-NDEL/VNA