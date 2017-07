L'île Hon Tre. Photo: Internet

Khanh Hoa (VNA) - Les deux îles Hon Mun et Hon Tre sont des destinations incontournables pour les visiteurs lors qu'ils voyagent à Nha Trang. Situé dans la baie de Nha Trang, ville du même nom, province de Khanh Hoa (Centre), ces deux îles possèdent des plus belles plages d'Asie du Sud-est.

On l'appelle Hon Mun (l'île de Noir) car il existe au sud-est de cet île des rochers émergés, des falaises hérissés avec des grottes, surtout la couleur des rochers est très noires comme le bois de Mun (Mun dans le vietnamien, c'est-à-dire le noir).

Des courants maritimes chauds venant de l'équateur y favorisent le développement des coraux, des organismes marins au fond de cette île. Plus de 350 espèces de corail forment une image colorée qui passionne les visiteurs. Dans les falaises nichent des colonies d’hirondelles de mer qui fabriquent leurs nids avec leur propre salive. À l'île de Hon Mun, les voyageurs peuvent se plonger dans la mer ou prendre un bateau de fond-verre pour contempler les coraux aux plusieurs couleurs et autres espèces maritimes. Une destination idéale pour tous les amoureux de la nature.

La réserve naturelle maritime de Hon Mun, parsemée d'îlots, abrite des récifs coralliens intacts. C'est le lieu le plus favorable pour enfiler masque et palmes. Une plongée à Hon Mun permet de découvrir des fonds marins splendides et préservés, dignes des célèbres documentaires du commandant Cousteau !

La vie sous-marine à Hon Mun est très riche. Des courants chauds venus de l’équateur y favorisent le développement des coraux. Parmi les 2.000 espèces recensées dans le monde, cette île en abrite 1.500. Pas étonnant donc que ce «caillou» attire de nombreux chercheurs.

À Hon Mun, les touristes peuvent partir à la découverte de la nature ou simplement "faire bronzette" sur la plage… Mais la tendance actuelle est plutôt à la plongée sous-marine. Selon le voyagiste Vietravel, de plus en plus de touristes étrangers viennent à Nha Trang pour pratiquer ce sport. À environ dix mètres de profondeur, on peut contempler l’impressionnante variété de coraux autour desquels virevoltent de jolis poissons.

Si vous aimez l'aventure, vous pourrez descendre plus bas, à 18 m. Plus de coraux mais des grottes et des espèces qui recherchent l'obscurité tels que crevette, seiche, homard, raie… Hon Mun ne déçoit personne. Que vous aimiez le farniente ou les activités physiques, l'île a beaucoup de choses à offrir.

D'une superficie d'environ 507km², la baie de Nha Trang comprend 19 îles, îlots et figure l’un des rares modèles naturels du système de baie dans le monde, qui rassemble la plupart des écosystèmes tropicales rares et typiques comme récifs coralliens, mangroves, herbiers…

La baie de Nha Trang bénéficie de deux saisons distinctes: la saison sèche de janvier à août, celle des pluies de septembre à décembre, la température moyenne annuelle est de 26°C. De nombreuses îles dans la baie ont été investies en service du tourisme comme Hon Chong, Hon Tre, Bich Dam, Hon Mun, Hon Tam...

Avec plus de 3.000 ha, l'île Hon Tre - la plus grande de la baie est la destination la plus prisée des touristes grâce au complexe de villégiature – parcours de golf 5 étoiles, le parc d’amusement Vinpearl Land et le plus long téléphérique maritime du monde (au moment de son inauguration en mars 2007) avec la longueur totale de 3.320m.

À Hon Tre, les visiteurs auront l’occasion de se reposer, profiter des bains de mer, et également bénéficier des services culinaires, du shopping et des activités de divertissement: musique de l’eau, parc aquatique, jeux à sensation forte, activités d’intérieur, surf, boule de l’eau, jet ski, plongée sous-marine…

Vinpearl Land est devenu une destination incontournable des amoureux de la nature, vietnamiens comme étrangers. Le site est sur l'île de Hon Tre, dans la baie de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre). Les touristes ont deux possibilités pour se rendre sur place : le bateau ou le téléphérique. Il offre aux touristes une vue imprenable sur la baie de Nha Trang, l'une des plus belles du monde. Les activités de loisirs les plus spectaculaires se passent dans l'amphithéâtre. Cette zone nautique en plein air est dotée d'équipements sophistiqués et peut accueillir jusqu'à 5.000 spectateurs.

En outre, les touristes peuvent visiter d’autres sites célèbres à Nha Trang, tels que la plage de Doc Let, l'île de Baleine, l'île Hon Tam, l'île Hon Lao, l'île de Mieu, etc. -VNA