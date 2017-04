Développement des ressources humaines au sein de l'APEC

Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le développement des ressources humaines au sein du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) est l’une des priorités de la coopération du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement.



Le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement encourage le développement des ressources humaines de haute qualité et l’échange d’experts et de spécialistes dans les sciences et les technologies en vue d’un développement durable et de la créativité de l’APEC.



Par ailleurs, ​il mise sur la réalisation de recherches de haute qualité sur les économies de l’APEC, la mise en place d'un système d’échange de mécanismes et de politiques visant à développer des recherches de haute qualité, dont la formation de chercheurs professionnels et l'application des résultats des recherches en pratique.



Dans le but de renforcer la coopération sur le développement des ressources humaines correspondantes à la révolution scientifique et technologique en cours au sein des économies membres de l'APEC, le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement proposera diverses activités dans les temps à venir, parmi lesquelles l’élaboration d’un réseau de partage des résultats de recherches, des rapports et articles scientifiques, de l’application des résultats de recherches dans le développement socioéconomique, l’échange des expériences entre les établissements universitaires, etc.-NDEL/VNA