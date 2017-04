Développement de l’amitié avec Cuba

Photo : cadenagramonte.cu



Hanoï (VNA) – Le vice-président et secrétaire général de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Don Tuan Phong, a reçu le 17 avril une délégation de l’Institut cubain d’amitié avec les peuples (ICAP), en visite de travail au Vietnam du 13 au 19 avril.

A cette occasion, il a réaffirmé que les Vietnamiens accordaient toujours leur soutien aux Cubains dans le développement national et que l’Union des organisations d’amitié attachait une grande importance aux relations avec l’ICAP.

L’écrivain et journaliste Marta Rojas Rodrigues, chef de la délégation cubaine, a émis le souhait d’accélérer le développement de la solidarité et de l’amitié entre les deux peuples grâce aux programmes de coopération entre l’ICAP et l’Union des organisations d’amitié du Vietnam. Selon elle, il est nécessaire d’organiser régulièrement des activités pour développer la solidarité entre les jeunes des deux pays.

Le même jour, la délégation cubaine a eu une rencontre avec des écrivains vietnamiens. Le vice-président de l’Association des écrivains du Vietnam, Nguyen Quang Thieu, a indiqué que cette rencontre avait permis aux écrivains vietnamiens de mieux comprendre la littérature cubaine.

Lors de la rencontre, Marta Rojas Rodrigues a présenté son oeuvre sur le Sud du Vietnam. Elle a également parlé de la culture et des héros de Cuba, avant de souhaiter organiser davantage de rencontres entre écrivains cubains et vietnamiens.

A cette occasion, l’Association des écrivains du Vietnam a offert aux amis cubains un exemplaire en anglais du Compte rendu de guerre 1-2-3-4.75, un roman historique du journaliste et écrivain Tran Mai Hanh, qui avait reçu la distinction Félix Elmuza de l’Association des journalistes cubains. -VNA