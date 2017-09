Deux navires de la Marine indienne au port de Hai Phong. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Deux navires de la Marine indienne, le INS SATPURA et le INS KADMATT, avec 65 officiers et 580 marins à leur bord, conduit par le capitaine de vaisseau Rahul Shankar, ont jeté l'ancre samedi 23 septembre au port de Hai Phong, entamant une visite d'amitié de cinq jours dans la ville de Hai Phong (Nord-Est).

Cette visite est une activité significative pour célébrer le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde (7 janvier 1972) et le 10è anniversaire de ​l’établissement de leur partenariat stratégique (6 juillet 2007). Elle a également pour but de renforcer les relations de coopération et d’amitié, la compréhension et la confiance entre les Armées et les deux Marines.

Durant leur séjour, les membres d'équipage rendront des visites de courtoisie aux responsables du Comité populaire de Hai Phong et du commandement de la Marine populaire du Vietnam.

Ils participeront également à des exercices communs en mer avec la Marine populaire du Vietnam. Par ailleurs, ils vont ​participer à des activités sportives avec des officiers et soldats vietnamiens. -VNA