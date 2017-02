Deux étrangers poursuivis pour contrebande de sept statues en or

Hanoi, 8 février (VNA) – Le parquet populaire de Hanoi a établi les dossiers d’accusation et engagera les poursuites contre deux personnes de nationalité japonaise impliquées pour contrebande de sept statues en or.

Iwamura Masakazu et Kitada Takayoshi. Photo: congly.vn

Iwamura Masakazu, 46 ans, et Kitada Takayoshi, 34 ans, ont acheté le 2 août 2016 sept statues en or pur à 99,99%, totalisant 6.974 grammes, à la SARL de l’or, de l’argent et des pierres précieuses Sinh Diên, dans la ville de Bac Ninh (Nord) pour plus de 6,7 milliards de dôngs (près de 300.000 dollars).

Ils ont été arrêtés le 3 août 2016 à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi, en possession de ces statues qu’ils envisageaient de revendre au Japon. Ils seront poursuivis en vertu de l’article 153, clause 4, alinéa a du Code pénal.

Le Code pénal dispose que l’infraction est punie d’un emprisonnement de 12 à 20 ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort lorsque les biens faisant l’objet du trafic illicite présentent une valeur égale ou supérieure à un milliard de dôngs. – VNA