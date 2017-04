Deux étrangers condamnés pour contrebande de sept statues en or

Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoi a condamné mercredi après-midi 12 avril deux personnes de nationalité japonaise à des peines allant de 8 à 10 ans de prison pour contrebande en vertu de l’article 153, clause 4, alinéa a du Code pénal.



Iwamura Masakazu, 46 ans, s’est vu infliger 10 ans d’emprisonnement, et Kitada Takayoshi, 8 ans d’emprisonnement à l’issue d’un procès en première instance pour avoir trafiqué sept statues en or pur à 99,99%, présentant une valeur de plus de 6,7 milliards de dôngs (près de 300.000 dollars).



Les deux accusés avaient acheté le 2 août 2016 au total 6.974 grammes d’or à la SARL de l’or, de l’argent et des pierres précieuses Sinh Diên, à Bac Ninh (Nord) qu’ils ont fait en tirer sept statues avant de les argenter afin de se soustraire au contrôle douanier.



Kitada Takayoshi a été arrêté le 3 août 2016 à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi, en possession de ces statues sans déclaration en douane, qu’il transportait dans ses bagages à main pour le compte d’Iwamura Masakazu, moyennant une somme promise de 80.000 yens. – VNA