Des Vietnamiens triomphent à un concours de Facebook

L’équipe de la compagnie Gamota, vainqueur du concours Hackathon 2016 organisé par Facebook.

Hanoi (VNA) - Quatre jeunes programmeurs vietnamiens viennent de triompher à Hackathon - concours organisé par Facebook et UP Co-working Space - et ont remporté la coquette somme de 80.000 dollars.

À la finale tenue à Hanoï le 20 décembre, les jeunes vietnamiens ont présenté leurs applications devant des techniciens, investisseurs et programmeurs de Facebook. C'était la première fois que le concours Hackathon se tenait au Vietnam. Sa finalité est de trouver de nouvelles idées et solutions pour le développement des applications. Les participants ont dû montrer toutes les particularités de leur produit, son applicabilité, etc.



Les vainqueurs ont été quatre jeunes programmeurs de la compagnie Gamota, avec une application de sécurité, de service client et de gestion de la communauté sur Facebook. Selon le leader Nguyên Tài Tuê, leur produit permettra aux administrateurs de filtrer les commentaires via des mots-clefs. Il pourra également bloquer les insultes, les spams ou les contenus négatifs, et suivre les copies illégales chez d’autres sites.



"Le Vietnam est un vivier de jeunes techniciens et programmeurs créatifs et dynamiques", a partagé Alice Wei, chef du Bureau des Services Facebook en Asie du Sud-Est.



Le deuxième prix est revenu à une application d'échange de valeurs boursières via Facebook Messenger. En plus, Facebook a remis un prix féminin pour encourager les programmeuses. Cette année, ce prix a été offert à une application de cours d’anglais en ligne via Facebook Messenger. -CVN/VNA