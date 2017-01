Des sanctions disciplinaires contre Vu Huy Hoàng et Hô Thi Kim Thoa

Hanoi, 24 janvier (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a décidé le 24 janvier de prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de Vu Huy Hoàng et Hô Thi Kim Thoa.

L’ancien ministre de l’Industrie et du Commerce Vu Huy Hoàng. Photo : VNA



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également signé la décision No.107/QD-TTg blâmant la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Hô Thi Kim Thoa. Par sa décision No.106/QD-TTg, le chef du gouvernement a annulé le statut d'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce pour le mandat 2011-2016 de Vu Huy Hoàng, pour les violations commises dans l'exercise de ses fonctions de ministre concernant le travail du personnel d'encadrement.

Le 21 janvier, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a décidé par résolution d’annuler le statut d’ancien ministre de l’Industrie et du Commerce pour le mandat 2011-2016 de Vu Huy Hoàng pour les violations commises dans l’exercise de ses fonctions de ministre concernant le travail du personnel d’encadrement.

Signée le 21 janvier au nom du Comité permanent par la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, la résolution No.344/NQ-UBTVQH14 invite le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc à promulguer une décision de sanction à l’encontre de Vu Huy Hoàng.



Ce texte demande également au gouvernement d’étudier et de soumettre dans les meilleurs délais à l’Assemblée nationale pour examen et décision la promulgation ou l’amendement des prescriptions de la Loi sur les cadres, les fonctionnaires et les employés d’Etat. - VNA