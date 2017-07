Le président du CC du FPV, Tran Thanh Man, rend visite et ​remet des cadeaux à des personnes méritantes de la Patrie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion de la 70ème Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet), des responsables vietnamiens ont rendu visite à des personnes méritantes.

Tran Thanh Man, le président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a rendu visite dimanche aux invalides de guerre Nguyen Thi Sen et Phan Thi Dung, dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre). A cette occasion, il a remis 30 millions de dôngs à la blessée de guerre Nguyen Thi Sen pour aider la construction d'une maison.

Auparavant, dans le cadre de sa visite dans le Sud, Tran Thanh Man a offert 50 cadeaux à des familles des personnes méritantes de la Patrie, des invalides de guerre et des morts pour la Patrie dans la commune de Thanh Xuan, district de Chau Thanh A, province de Hau Giang, et 20 cadeaux à celles de l’arrondissement de Ninh Kieu, ville de Can Tho (delta du Mékong).

Dans le Nord, Pham Minh Chinh, chef de la Commission de l'organisation du CC du PCV, et les autorités de la province de Bac Ninh ont visité et remis des cadeaux aux invalides de guerre et aux soldats blessés au Centre de soins des blessés de guerre de Thuan Thanh dans cette localité.

Le Vietnam recense quelque 9 millions de personnes méritantes de la Patrie, dont 1,2 million de familles de soldats morts pour la Patrie ; 127.000 Mères héroïnes ; et 2 millions de familles de blessés de guerre, de victimes de l’agent orange… -VNA