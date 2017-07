Les pluies torrentielles devraient continuer de s'abattre dans la région montagneuse du nord jusqu'au 15 juillet. Photo: VNA



Hanoï, 10 juillet (VNA) - Les pluies torrentielles se poursuivront dans la région montagneuse du nord jusqu'au 15 juillet, selon le Centre national des prévisions hydro-météorologiques.Les précipitations moyennes vont de 70 à 120 mm, atteignant plus de 200 mm dans ​certaines zones particulières. Les fortes pluies et les inondations au cours du week-end dans ​cette région ont tué sept personnes, dont une famille de quatre personnes, et ​un disparu dans les provinces de Thai Nguyen, Dien Bien et Ha Giang.Ces pluies ont également causé des glissements de terrain, détruit des centaines d'hectares de riz et de plantes subsidiaires et endommagé des axes de communication.Les pertes d​ans les provinces de Ha Giang et de Lao Cai ont été estimées respectivement à environ 3 milliards de dongs (124.400 de dollars) et 2 milliards de dongs (88.000 ​de dollars). -VNA