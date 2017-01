Des plantes en forme de coq. Photo : CTV/CVN

Ben Tre (VNA) - Pour le Nouvel An lunaire 2017, les artisans du delta du Mékong ont lancé des produits insolites sur le marché des bonsaï.

C’est le long de la route 57, dans la commune Hung Khánh Trung B de l’arrondissement Cho Lach de la province Bên Tre (delta du Mékong) que les bonsaï en forme de coq sont vendus. Plusieurs jardins de Cho Lach en cultivent pour l’exportation, avec d’autres formes telle que dauphin, dragon...



Lê Hoàng Vinh, artisan habitant dans la commune Hung Khanh Trung B, explique que cultiver ces bonsaï n’est pas difficile, mais que cela nécessite un an et beaucoup de travail.



Ces arbres d’ornement contribuent non seulement à améliorer les revenus des agriculteurs de cette région, mais aussi à créer un label bonsaï de Cho Lách sur le marché domestique. -CVN/VNA