Des perspectivs d'approfondissement de la coopération Vietnam-Japon

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – La visite officielle au Vietnam du Premier ministre japonais Shinzo Abe ​va inaugurer une belle année, prometteuse ​​d'activités dynamiques dans le cadre des relations bilatérales.

C’est en ces termes que s’est exprimé l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Nguyen Quoc Cuong, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Japon.

Selon l'agenda prévu, le PM japonais s'entretiendra avec les dirigeants de haut rang du Vietnam, échangera sur les futures orientations de la coopération bilatérale, ainsi que sur la conjoncture et la situation internationales et régionales, qui connaissent de nombreuses évolutions.

Le PM Shinzo sera accompagné par des représentants d'entreprises japonaises, lesquels participeront ​à un forum d'entreprises pour rencontrer leurs homologues vietnamiens et des dirigeants de localités vietnamiennes ​en vue de développer la coopération économique entre les deux pays.

Selon les prévisions, une semaine après la visite officielle au Vietnam du PM Shinzo Abe, le Vietnam accueillera une délégation de 100 entreprises de premier rang du Japon, ​sous les auspices de la Chambre de commerce et d’industrie du Japon, ​afin d'évaluer l'environnement d’affaires au Vietnam.

Selon l’ambassadeur Nguyen Quoc Cuong, des entreprises japonaises s’intéressent à cet environnement qui s'améliore de plus en plus au Vietnam.

Immédiatement après avoir ​été nommé Premier ministre pour la deuxième fois en 2012, Shinzo Abe a choisi le Vietnam pour effectuer sa première ​visite à l’étranger début 2013.

En plus, l'Empereur du Japon et son épouse effectueront une visite d’Etat au Vietnam pour la première fois cette année, a rappelé l’ambassadeur vietnamien.

Estimant les relations Vietnam-Japon, l’ambassadeur Nguyen Quoc Cuong a insisté sur le fait que 2016 était une année de développement effectif, intégral et solide ​des relations bilatérales, ce dont témoigne le renforcement de la c​onfiance politique et le maintien de contacts de haut rang.

​Sur le plan économique, le Japon ​continue d'accorder de nombreuses aides publiques ​au développement (APD) au Vietnam. Les échanges économiques, dans le secteur des industries auxiliaires, agricole, etc., ​sont nombreux, ​et la coopération dans les sciences et les technologies, l’éducation et la formation, et le développement de ressources humaines, se poursuit.

L’année dernière, plus d’une vingtaine de délégations de dirigeants de localités vietnamiennes sont ​allées au Japon et, réciproquement, une dizaine de délégations de dirigeants de préfectures et d​'entreprises japonaises sont venues au Vietnam.-VNA