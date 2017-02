Une grotte volcanique dans le district de Krong No, province de Dak Nong. Photo: disandongnai.com



Dak Nong (VNA) – Des spéléologues ont découvert plusieurs vestiges et objets dans ​des grottes volcaniques ​du district de Krong No, province de Dak Nong (Tay Nguyen - Hauts Plateaux du Centre), a annoncé lundi le prof. docteur Nguyen Trung Minh, directeur du Musée national de la Nature.



​Ces objets comprennent outils ​en pierre, os et dents d’animaux, céramiques, etc.



​Ce pourrait être la première archéologie préhistorique dans les grottes volcaniques du Vietnam, laquelle ouvrirait une nouvelle voie pour le développement de cette science au Vietnam et en Asie du Sud-Est.



En 2014, le Département général de géologie et de minerais du Vietnam et l'Association japonaise de spéléologie ont rendu publics les résultats de leur exploration du réseau de grottes volcaniques de la commune de Buon Choah, district de Krong No. Les spéléologues ont découvert et étudié trois grottes. L'une d'entre elles ​mesure 1.066,5m de long, ​ce qui en fait la plus longue de toute l'Asie du Sud-Est. Des vestiges d'éruptions volcaniques, de laves et de flore datant de plusieurs millions d'années y ont été découverts. Il s’agissait d’une exploration extraordinaire qui ouvre de nombreux potentiels touristiques pour le Tay Nguyen. –VNA