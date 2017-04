Des navires de la Marine française visitent Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un navire d'assaut amphibie, un Mistral et la frégate Courbet de la Marine française sont arrivés le 15 avril à Hô Chi Minh-Ville, débutant une visite d'amitié d'une semaine au Vietnam.

Un navire de la Marine français au port international de Cam Rang en mai 2016. Photo : VNA

​Cette visite fait partie du plan de coopération d​ans la défense Vietnam-France pour l'année 2017, ​avec comme objectif de renforcer les liens bilatéraux d​ans la défense et le partenariat stratégique.Pendant son séjour au Vietnam, les officiers de la Marine française rencontreront ​des représentants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Commandement municipal et celui de la zone navale N°2.Les forces navales vietnamiennes et françaises auront également des échanges et des exercices conjoints.Le Centre de maintien de la paix du Vietnam et l'hôpital 175 du ministère vietnamien de la Défense enverront une délégation​ visiter l'hôpital de terrain des navires français pour ​tirer des expériences d​ans le déploiement de la force de médecine militaire pour les futures missions onusiennes de maintien de la paix. -VNA