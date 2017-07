Co​upe de cheveux gratuite au profit d'enfants vietnamiens. Photo: VNA.

​Nghe An (VNA) - Une délégation d’étudiants volontaires sud-coréens de l’Université de Youngsan organise, du 3 au 14 juillet, des activités communautaires significatives en faveur des enfants de la commune de Kim Liên (district de Nam Dàn, province centrale de Nghê An).Plusieurs activités significatives ont lieu, parmi lesquelles des échanges artistiques, l’assainissement de l'environnement, la création de peintures de sensibilisation, la réparation du réseau d’approvisionnement en eau et la co​upe de cheveux gratuite. ​La délégation d’étudiants sud-coréens a offert, à cette occasion, des filtres à eau et des ordinateurs à l’École primaire de Làng Sen.Les étudiants de l’Université de Youngsan se sont aussi rendus au village d'enfants SOS de la ville de Vinh et réalisé des programmes d’échanges sportif, culturel et gastronomique, en coordination avec des étudiants du Collège professionnel du Génie civil et de l’Industrie Vietnam - République de Corée.Il s’agit d’une bonne occasion pour renforcer les relations de solidarité et d’amitié entre le Vietnam et la République de Corée, entre l​es jeunes des deux pays en particulier. -NDEL/VNA