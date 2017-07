Des étudiants vietnamiens diplômés d’un cours de formation en agriculture en Israël

Des étudiants vietnamiens prennent la pose avec le gestionnaire du programme de formation du Centre d'agriculture Sedrot Negev, Shlomo Nezer. Photo : VNA

Tel Aviv (VNA) - Une cérémonie de remise des diplômes a été récemment organisée en l'honneur des plus de 150 étudiants vietnamiens et népalais qui ont assisté à un cours de formation en agriculture dans le nord d'Israël pour la période 2016-2017.



S'exprimant lors de l'événement tenu le 6 juillet, le gestionnaire du programme de formation dudit centre, Shlomo Nezer, a déclaré que le cours ​était conçu exclusivement pour les étudiants des pays asiatiques. Parmi les plus de 150 diplômés cette année, ​une cinquantaine provient du Vietnam.



Selon cet expert, le centre Sedrot Negev souhaite toujours ​​voir davantage d'étudiants vietnamiens s'inscrire​ à leurs cours, car ils sont très dynamiques et créatifs. Il a noté qu’​un diplômé vietnamien ​avait décidé de poursuivre une formation pour ​tenter d'obtenir une agrégation en agriculture à l'Université Bengurion, en Israël.



Par la même occasion, le 1er secrétaire de l'ambassade du Vietnam ​en ce pays, Khuat Van Quyen, a exhorté les diplômés vietnamiens à faire plus d’efforts pour apprendre davantage sur l’agriculture high-tech et la gestion avancée de l'agriculture israélienne afin qu'ils puissent contribuer au développement agricole du Vietnam lors de leur retour.



Outre Sedrot Negev, il existe trois autres centres en Israël invitant les étudiants vietnamiens à s'inscrire à leurs programmes agricoles : AICAT Arava, Ramat Negev et Agrostudies. -VNA