Le Premier ministre se rend au Centre de soins des Invalides de guerre et des personnes méritantes du chef-lieu de Long Hai du district de Long Dien. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, en visite de travail dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), s'est rendu le 21 juillet au Centre de soins des Invalides de guerre et des personnes méritantes du chef-lieu de Long Hai du district de Long Dien, à l'occasion de la 70e Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Le centre soigne directement 38 invalides de guerre et accueille annuellement de 2.500-2.700 personnes méritant venues pour les consultations médicales.

Nguyen Xuan Phuc a affirmé la position conséquente du Parti et de l'Etat de considérer la reconnaissance aux personnes méritantes comme une mission importante dans le travail du bien-être social, tout en demandant aux ministères et secteurs concernés de mener à bien les soins aux invalides de guerre et la reconnaissance aux personnes méritantes.

Le même jour, le général Ngo Xuan Lich, ministre de la Défense, est allé fleurir l'ancienne citadelle de Quang Tri, (Centre) où de nombreux soldats vietnamiens ont perdu la vie lors du bataille opposant les soldats vietnamiens à l’armée américaine. Il est allé rendre hommage aux héros morts pour la Patrie au cimetière national de Truong Son et au cimetière national de Duong 9 (Route 9).

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, pour sa part, a participé le 21 juillet au congrès de honorer les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie de la Police. -VNA

​