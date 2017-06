Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite) et le président du Parti d'action populaire de Singapour, Khaw Boon Wan. Photo: VOV



Hanoï, 29 juin (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc ont reçu le 29 juin à Hanoï le président du Parti d'action populaire de Singapour (PAP), Parti au pouvoir, Khaw Boon Wan, aussi ministre coordinateur pour les Infrastructures et ministre des Transports, en visite officielle au Vietnam.

Nguyen Phu Trong a salué les réalisations obtenues par le gouvernement et le peuple singapouriens sous le direction du PAP et tenu en haute estime l’assistance accordée par le PAP au PCV dans la formation de personnel.

Il s’est réjoui du développement de la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement, notamment après l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays. Il a demandé une coopération plus étroite lors des forums régionaux et internationaux, dont l’APEC, l’ASEAN et l’ONU.

Khaw Boon Wan a affirmé le souhait du PAP de resserrer la coopération multiforme avec le Vietnam, tout en estime le rôle du PCV dans l’édification nationale. Le PAP est prêt à partager des expériences avec le Vietnam dans la direction, la gestion, le développement socio-économique.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (1er rang,3e à droite) et le président du Parti d'action populaire de Singapour, Khaw Boon Wan (1er rang, 2e à droite). Photo: VNA



Lors de la réception de Khaw Boon Wan, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a indiqué que cette visite était une preuve d’un partenariat stratégique consolidé et développé entre le Vietnam et Singapour. Il a demandé d’appliquer efficacement l’accord-cadre sur les liens Vietnam-Singapour.

Khaw Boon Wan a remercié le gouvernement vietnamien de créer les meilleures conditions aux entreprises singapouriennes opérationnelles au Vietnam. Il a affirmé que Singapour souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam dans la construction des technopoles, le développement des technologies de logiciels, l’aviation…

Durant leur séjour au Vietnam, les hôtes singapouriens ont travaillé avec le ministre des Transports et des Communications Truong Quang Nghia, sont allés visiter le VSIP Bac Ninh. Ils ont rencontré les représentants de la Commission de l’organisation du PCV, de l’Union des femmes vietnamiennes, de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. -VNA