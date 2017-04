Des dirigeants vietnamiens reçoivent le Premier ministre Sri Lankais

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a reçu lundi après-midi, 17 avril, à Hanoi le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe en visite officielle au Vietnam. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong (droite) et le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe. Photo : VNA Il a affirmé que le PCV salue des liens de coopération renforcés avec les partis politiques et est prêt à partager l'expérience de développement national avec le Sri Lanka. Le leader du PCV a hautement apprécié les résultats de l’entretien et des entrevues entre le Premier ministre Wickremesinghe et les dirigeants vietnamiens, ajoutant que le PCV et le peuple vietnamien attachent toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec le Sri Lanka.

Estimant que la visite du Premier ministre sri-lankais marque un jalon important dans la relation bilatérale, Nguyên Phu Trong a appelé les deux pays à mettre en œuvre leurs accords signés.

Il a également transmis ses profondes condoléances aux familles des victimes dans l'effondrement d'une montagne d'ordures sur un bidonville, faisant au moins 26 morts et des dizaines de personnes disparues dans la banlieue de Colombo.

Le Premier ministre Wickremesinghe, pour sa part, a noté que le Sri Lanka met toujours l'accent sur la promotion de l'amitié, des échanges populaires et de la coopération multiforme avec le Vietnam.

Il espère que les deux pays continueront de renforcer les relations bilatéraless et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, contribuant efficacement au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Le même jour, le chef du gouvernement sri-lankais Ranil Wickremesinghe a été reçu par le président vietnamien Trân Dai Quang.

Le président Trân Dai Quang (droite) reçoit le 17 avril le Premier ministre srilankais Ranil Wickremesinghe. Photo: VNA

Après avoir écouté les résultats de l’entretien entre les deux Premiers ministres, ce dernier s’est dit convaincu que les relations Vietnam-Sri Lanka seront bientôt à la hauteur des potentiels des deux pays.

Le président vietnamien s'est félicité des résultats positifs dans des liens bilatéraux depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 47 ans, affirmant que le commerce bilatérale a progressivement augmenté, en moyenne 34% pour la période 2010-2016.

Il a demandé l'augmentation des échanges de délégations et des rencontres à tous les niveaux et la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération disponibles pour parvenir à un commerce bilatérale d’un milliard de dollars, notamment dans les domaines de l'habillement, du caoutchouc, des produits agricoles, des produits aquatiques, des bijoux, des chaussures et des machines.

Le dirigeant vietnamien a demandé aux deux parties de continuer de renforcer la coopération et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment dans le cadre des Nations Unies et du Mouvement des non-alignés. Il a espéré que ce paysl soutiendra également sa candidature au conseil de sécurité des Nations Unis, pour le mandat 2020-2021 et au poste de directeur général de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) pour le mandat 2017 - 2020.

Le Sri Lanka soutiendra la candidature du Vietnam au Conseil de sécurité de l’ONU et en qualité du directeur général de l’UNESCO, mandat 2017-2021, a fait savoir de son côté le Premier ministre sri-lankais.

Il a informé l'hôte des résultats de l’entretien avec l'homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc, disant que les deux parties ont convenu de stimuler davantage les liens économiques et commerciaux ainsi que de renforcer l’échange populaire.

Sur les questions régionales et internationales, il a déclaré que le Sri Lanka soutient un environnement maritime de paix, s'engage fermement à respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et est prêt à contribuer aux initiatives visant à assurer la liberté de navigation maritime dans la région.

Il a également remercié le président Trân Dai Quang pour sa sympathie pour les pertes subies par le peuple sri lankais dans un récent effondrement d'une montagne d'ordures sur un bidonville de la capitale Colombo.

Lundi après-midi, la présidente de l’Assemblée Nationale Nguyên Thi Kim Ngân a également rencontré le chef du gouvernement sri-lankais.

Elle a invité les deux parties à se soutenir lors des forums régionaux et internationaux, notamment à l’ONU et le mouvement des non-alignés et à collaborer lors des forums parlementaires internationaux, notamment lors de l’Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP).

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân rencontre le Premier ministre Sri Lankais Ranil Wickremesinghe. Photo : VNA

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a réaffirmé la position du Vietnam sur la Mer Orientale et a appelé les parties concernées à observer le droit international et la convention des Nations Unis sur le droit de la mer de 1982.

Ranil Wickremesinghe a également plaidé pour une coopération accrue entre le Vietnam et le Sri Lanka dans l’échange entre les parlementaires, les entreprises, les jeunes et le tourisme…

Photo : VOV

Le Vietnam et le Sri Lanka ont publié lundi une déclaration commune, à l’occasion de la visite officielle du 16 au 18 avril au Vietnam du Premier ministre srilankais Ranil Wickremesinghe, selon laquelle, ils ont convenu des orientations majeures pour dynamiser les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. - VNA