Des dirigeants du Front de la Patrie du Vietnam rencontrent des Viet kieu modèles

Le président du Front de la Patrie du Vietnam Nguyen Thien Nhan remet des cadeaux aux Viet kieu. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Front de la Patrie du Vietnam a organisé le 20 janvier à Ho Chi Minh-Ville une rencontre avec une centaine de viet kieu exemplaires de retour au pays pour le Têt traditionnel.

​Le président du Front de la Patrie du Vietnam Nguyen Thien Nhan a salué les contributions notables au développement ​du pays des Vietnamiens résidant à l'étranger.

Il a souhaité ​qu'ils continuent de contribuer à la préservation de l'identité culturelle vietnamienne, de conjuguer leurs efforts pour développer leur pays d'origine, et d'organiser ensemble des activités afin d'approfondir l'amitié et les relations de coopération entre le Vietnam et les pays du monde.

Nguyen Thien Nhan a écouté les avis des Viet kieu, notamment ceux relatifs à l'enseignement du vietnamien au sein de la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger, et s'est engagé à régler l​es difficultés en la matière, avec l'assistance des organes compétents.

Ils se sont intéressés aux questions brûlantes du pays comme les embouteillages, la pollution, la réforme administrative, l'attrait de l'investissement étranger...

Les Viet kieu ont également proposé la création d'un centre culturel des Vietnamiens dans les pays de diaspora afin de présenter le pays, l'homme et la culture aux amis internationaux. -VNA