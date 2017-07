Rizières en terrasses à Ha Giang. Photo : VNA



Ha Giang (VNA) – Une délégation du Parti communiste italien conduite par le secrétaire général Mauro Alboresi, a effectué le 20 juillet une visite de travail à Ha Giang (Nord).

Le secrétaire adjoint permanent du comité provincial du Parti pour Ha Giang, Thao Hong Son, lui a présenté la situation socio-économique locale. La province montagneuse de Ha Giang abrite 19 ethnies avec une grande diversité culturelle. Les ethnies minoritaires représentent près de 80% de sa population. Au premier semestre, le PIB local a connu une hausse de 6,68% en glissement annuel. Les rentrées budgétaires ont atteint 868 milliards de dôngs (environ 38 millions de dollars), soit 45% de l’objectif annuel.

Le secrétaire général du Parti communiste italien s’est engagé à œuvrer pour le développement de l’amitié et de la coopération entre les Vietnamiens et les Italiens et, plus généralement, entre l’Italie et Ha Giang. Il a assuré qu’il renforcerait la présentation des spécialités touristiques et culturelles de Ha Giang, dont le plateau calcaire de Dong Van (parc géologique mondial), en Italie. -VNA