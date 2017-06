Des communes de Quang Ninh établissent des relations d'amitié avec le bourg chinois de Dong Zhong

Hanoi, 21 juin (VNA) - Les communes de Hoanh Mo et Dong Van du district de Binh Lieu, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), ont signé un accord d'établissement de relations d'amitié avec le bourg chinois de Dong Zhong, dans la ville de Fangchenggang de la province du Guangxi.

Cérémonie de signature de l'accord sur l'établissement des relations amicales entre Quang Ninh et Guangxi. Photo : journal Quang Ninh

Ce sont les premières commune et bourg ​d'une zone frontalière du Vietnam et de la Chine à signer un tel accord.Lors de la cérémonie de signature le 20 juin à Dong Zhong, les deux parties ont ​décidé de créer des relations d'ami​tié fondées sur le principe de l'égalité ​et de l'avantage mutuel.Ils ont convenu ​d'organiser des échanges de coopération dans l'organisation du parti, la culture, la construction frontalière et le commerce frontalier, ainsi que la promotion de l'économie et la mise en œuvre des projets.Les deux parties ont été unanimes à ​lancer des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour les résidents vivant dans les zones frontalières afin de protéger les bornes de la frontière, de ne pas modifier les flux des rivières et des courants transfrontaliers, et d'appliquer s​trictement l'accord sur la gestion des frontières terrestres entre le Vietnam et la Chine et les trois ​textes sur la protection et la gestion des frontières.​Simultanément, les deux parties renforceront leur coo​pération en matière de prévention de la criminalité transfrontalière et de maintien de l'ordre et de la sécurité aux frontières.Les activités diplomatiques entre le district de Binh Lieu et la ville de Fangchenghang ont été renforcées et développées au fil du temps. Sept hameaux de Binh Lieu ont établi un jumelage avec quatre hameaux de Fangchenggang.-VNA