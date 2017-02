Des champs ​"exemplaires​" à Quang Binh

Quang Binh (VNA) - Dans l’instauration de la nouvelle ruralité, la création de champs de grande superficie est une des solutions retenues pour accroître la productivité. Cette mesure issue de la restructuration agricole permet de regrouper les petites parcelles et d'améliorer le rendement et la qualité des produits agricoles.



Dès la mise en œuvre du programme d’instauration de la nouvelle ruralité, la province de Quang Binh a misé sur le réaménagement de son foncier, la réorganisation des rizières, la construction de voies de communication et la consolidation de ses canaux d’irrigation. La mécanisation des travaux agricoles a permis d’augmenter le revenu des agriculteurs.

Après avoir visité des modèles de production efficaces dans les provinces voisines, certaines localités de Quang Binh ont décidé de se lancer dans la création de champs de grande superficie. Cela a permis d’améliorer le rendement, la qualité et la valeur des produits agricoles. Dans le district de L​e Thuy, il n’existe plus de petites parcelles de rizières. Chaque rizière s’étend aujourd’hui sur un hectare. Les voies d’accès aux rizières ont été bétonnées pour permettre le passage des machines agricoles. La famille de Tr​an Th​i Thanh prépare deux récoltes de riz par an sur 2.160m​². Elle se réjouit de la commodité des voies d’accès :



​"Auparavant, il était très difficile de marcher et de transporter le riz ou les autres cultures sur les ​chemins boueux. Maintenant que les routes sont bétonnées, même les camions peuvent passer.​"





Photo: internet



La province de Quang Binh a réorganisé quelque 5200 hectares de son foncier pour pouvoir exploiter des cultures aussi variées que le riz, le piment, le manioc, l’arachide, le maïs et la patate douce. La commune de Ham Ninh a été la première à organiser 3 zones destinées à la fruiticulture, 15 hectares sont aujourd'hui dédiées​ aux pastèques. H​a Xu​an Hung, vice-président du comité populaire communal, estime que la production de pastèques rapporte un revenu 3 ou 4 fois plus élevé que le riz:



​"Les pastèques ont un rendement élevé. Les agriculteurs sont satisfaits. Si 360m​² de rizière ne rapportent annuellement que 3 millions de dongs, la même superficie de pastèques rapportera entre 10 et 12 millions de dongs. La réorganisation des cultures nous aide à mieux lutter contre la pauvreté et à améliorer la vie des habitants.​"



Cette année, Quang Binh envisage de consacrer 6.600 hectares à l'exploitation de cultures diverses. La diversité des cultures et l'augmentation de la production ont permis de créer des dizaines de milliers d'emplois. Nguyen Qu​oc ​Ut, chef du département de l’agriculture et du développement rural de Quang Binh:



​"Quang Binh a mis en place des solutions très efficaces au niveau de la restructuration agricole, en appelant les entreprises à investir beaucoup plus. Les liens entre agriculteurs et entreprises ont été renforcés. Aujourd'hui, nous disposons de plus en plus de champs de grande superficie et investissons massivement dans les infrastructures."



Tout en encourageant les habitants à mettre en commun leurs champs pour créer de plus grands espaces cultivables, les autorités de Quang Binh entendent diversifier les cultures et veiller à une meilleure qualité des semences. -VOV/VNA