Des cadeaux de Tet aux familles cambodgiennes d’origine vietnamienne

La délégation de l’ambassade et des organes de représentation du Vietnam au Cambodge visite des familles cambodgiennes d’origine vietnamienne bénéficiaires des politiques préférentielles. Photo: VOV



Phnom Penh (VNA) – ​A l’occasion du Nouvel An lunaire 2017​, le 20 janvier à Phnom Penh, une délégation de l’ambassade et des organes de représentation du Vietnam au Cambodge a visité et offert des cadeaux à un certain nombre de familles cambodgiennes d’origine vietnamienne bénéficiaires des politiques préférentielles.L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Thach Du, a formulé ses meilleurs vœux aux Viêt kiêu ​du Cambodge, notamment ​aux familles Viet kieu bénéficiaires des politiques préférentielles.Il a affirmé que le Parti et l’Etat du Vietnam considéraient toujours la communauté vietnamienne à l’étranger, ​dont celle au Cambodge, comme une partie in​séparable de la nation.Ces derniers temps, des politiques ​concrètes du Vietnam ont créé des conditions favorables pour ​que les Vietnamiens d’outre-mer puissent surmonter leurs difficultés et stabiliser leur vie, pour contribuer à la patrie.Les représentants des familles bénéficiaires ont remercié l'ambassadeur et les fonctionnaires ​de s'intéresser à leur sort, et se sont engagés à ​faire plus d'efforts pour stimuler le développement économique, renforcer la solidarité, s'intégrer dans la société cambodgienne et conserver les coutumes vietnamiennes.​L'ambassade du Vietnam au Cambodge offrira, le 23 janvier prochain, des cadeaux d​u Tet à 200 familles Viet kieu démunies d​u district de Kien Svay, province de Kandal. -VNA