Rencontre de témoins historiques lors du duplex télévisé. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un duplex télévisé intitulé "Vietnam et Laos partagent le même chemin" ​a été lancé mardi soir 18 juillet par la Télévision nationale du Vietnam et la Télévision nationale du Laos, pour célébrer les 55 ans de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et les 40 ans de signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Durant les 120 minutes, le programme a donné un panorama sur les relations d'amitié spéciales entre le Vietnam et le Laos à travers des numéros artistiques, des documentaires et des rencontres avec des témoins historiques vietnamiens et laotiens.

Des visiteurs à l'exposition sur les relations spéciales Vietnam-Laos. Photo: VNA



Le même jour, une exposition sur les relations d'amitié traditionnelles et de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos a été inaugurée au Musée de Ho Chi Minh à Hanoï.

L'exposition présente aux visiteurs près de 400 photos, documents, objets sur les relations des deux pays reflétant le processus d'édification et de développement de ces relations spéciales entre 1962 et 2017.

L'exposition porte sur trois sujets: histoire des relations Vietnam-Laos et établissement de leur relations diplomatiques, solidarité spécial Vietnam-Laos durant l'édification nationale entre 1977 et 1986, Traité d'amitié et de coopération et coopération Vietnam-Laos dans le règlement des conséquences de la guerre et l'édification du pays et, enfin, les relations Vietnam-Laos durant ces 30 dernières années de Renouveau. -VNA

