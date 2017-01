Déferlante de marchandises vietnamiennes sur le marché du Têt

Au supermarché de Sài Gòn Co.op. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Pour préparer le Têt ou Nouvel an traditionnel, les entreprises vietnamiennes ont lancé sur le marché une série d’articles aussi variés qu’abondants.

Les marchandises vietnamiennes sont très appréciées des consommateurs, notamment friandises, denrées alimentaires, aliments séchés et ​corbeilles de cadeaux. Outre la qualité, on note une nette amélioration de l’emballage, pour les denrées alimentaires notamment.

"Pour ce Têt, les marchandises vietnamiennes sont très appréciées. Elles sont en effet très variées et très abondantes. Les friandises vietnamiennes sont délicieuses.", a indiqué Thu Hà, propriétaire d​'une boutique de friandises dans la rue Hàng Buôm, vieux quartier de Hanoï.

L’amélioration de la qualité et de l’emballage des produits vietnamiens résulte des investissements des entreprises dans de nouvelles chaînes de fabrication:

"Les produits vietnamiens ont des emballages séduisants et sont délicieux, c'est pourquoi ​j'en achète davantage que les années précédentes. Auparavant, j’achet​ai​s plutôt des marchandises ​importées. Mais ces dernières années, je me suis tournée vers les produits vietnamiens car leur qualité s’est améliorée.", selon Mme Ha.

Les friandises et denrées alimentaires du Vietnam sont soumises actuellement à des programmes de stabilisation des prix. Beaucoup d'entreprises ont envoyé leurs employés ​dans les centres commerciaux pour promouvoir leurs produits. Cela les aide à s'affirmer de plus en plus sur le marché domestique. -VOV/VNA