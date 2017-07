Découvrir le Vietnam via 100 excellentes photos

«Une balade à dos d’éléphant" du photographe Nguyên Huy Son. Photo: anninhthudo.vn.

Hanoï (VNA) - En écho à l’Année touristique nationale 2017 Lào Cai - Tây Bac (Nord-Ouest) et ​au 110ème anniversaire de la fondation de la province de Lào Cai, le Département des Beaux-arts, de la Photographie et de l’Exposition en coordination avec le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de cette province organisera une exposition photographique intitulée «Découvrir le Vietnam».

«​Nuit à la baie de Halong» du photographe Lê Viêt Khanh. Photo: anninhthudo.vn.

Ladite exposition présentera une centaine de clichés pris par 82 photographes, dont le sujet s’articule autour du tourisme balnéaire, du tourisme culturel et patrimonial, de l’écotourisme, etc. Ces œuvres permett​ront aux visiteurs de découvrir un beau Vietnam, de la province de Hà Giang (au Nord) à celle de Cà Mau (au Sud), plein de vitalité et riche de son identité culturelle. Chaque photo éveillera la curiosité des touristes domestiques et étrangers.



Le vernissage de l’exposition aura lieu à 16h, le 7 juillet, au musée de la province de Lào Cai. - NDEL/VNA