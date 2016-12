Découvrir la culture japonaise avec la fête Oshogatsu 2017

Hanoï (VNA) - La fête japonaise Oshogatsu 2017 sera célébrée le 8 janvier à l’Université Polytechnique de Hanoï au 1, rue Dai Cô Viêt, dans l’arrondissement de Hai Ba Trung à Hanoï.



Photo d'illustration: Internet

Organisée par le club de japonais HEDSPI Nichibu, cette fête retracera l'atmosphère du Nouvel an japonais et permettra de développer les échanges culturels entre le Vietnam et le Japon.



De nombreuses activités présenteront diverses facettes de la culture japonaise lors de cette fête, à travers us et coutumes, plats, et jeux traditionnels.



Les visiteurs pourront confectionner des produits traditionnels tels que poupée qui éloigne la pluie Teru Teru Bozu, calligraphie, peinture chibi, jeux traditionnels, ou encore préparer des Mochi et découvrir des plats traditionnels du Japon.



En particulier, le comité d’organisation offrira de nombreux cadeaux attrayants pour les chanceux participants à ce programme.



En 2015, la fête Oshogatsu a attiré près de 5000 visiteurs... Celle de cette année promet de faire vivre aux participants l'atmosphère animée du Nouvel An japonais. -CPV/VNA