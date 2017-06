Photo d'illustration: Cinet

Hanoï (VNA) - "L'écho du Tây Nguyên" est le thème de la série d’activités qui auront lieu en juillet au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam (à Dông Mô, en banlieue de Hanoï).

De nombreuses activités attrayantes seront organisées dont un programme artistique "L'écho du Tây Nguyên", un cours "Lotus rose" dans la pagode khmère..., qui seront autant d’occasions d'apprendre aux enfants de bonnes choses sur la vie et la piété filiale. Sont aussi prévus un programme d'échange et d'apprentissage de la culture traditionnelle des ethnies minoritaires, un autre de danse folklorique, ainsi que la reconstitution de la vie quotidienne des ethnies minoritaires.



Le Comité de gestion du Village organisera une cérémonie en mémoire des héros et martyrs morts pour l'indépendance et la libération de la Patrie, à l’occasion du 70e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).



Ces activités ont pour but de présenter les us et coutumes des ethnies minoritaires, de créer une aire de jeux pour les enfants, les étudiants et les touristes. -CPV/VNA