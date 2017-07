Découvrez le meilleur de la capitale vietnamienne en bus à impériale

Hanoi (VNA) – Les city tours en bus à impériale décapoté sont courants dans les grandes villes touristiques européennes. Mais à Hanoï, c’est une première. L’essai de ce mois de juillet, en passe d’être validé, devrait être transformé dans deux mois. Suivez le guide !

Le bus touristique avec sa couleur rouge éclatante devant l’Opéra de Hanoï. Photo : CVN

Outre la voiture électrique ou le cyclo, les touristes de passage à Hanoï ont désormais un nouveau choix qui s’offre à eux pour découvrir les meilleures attractions de la capitale vietnamienne : le bus touristique de deux étages à toit ouverts et à arrêts multiples. Si en Europe, ce type de véhicule est beaucoup exploité dans des villes comme Paris, Londres, Rome, Madrid ou Budapest, à Hanoï, c’est une grande nouveauté.



Le 30 juin, un bus, reconnaissable entre mille par son rouge éclatant, a roulé à titre expérimental au départ de l’Opéra de Hanoï pour traverser les principaux patrimoines historiques et culturels de la capitale dont le Temple de la Littérature, le Vieux quartier, le mausolée du Président Hô Chi Minh, l’ancienne citadelle impériale de Thang Long, la prison de Hoa Lo, etc. Proposant des arrêts à deux pas de ces sites, le circuit City Tour permet aux touristes de vivre une expérience inoubliable en explorant la ville millénaire.



Le véhicule a été conçu par le constructeur automobile vietnamien Truong Hai selon les normes européennes. Équipé d’un large écran LCD pour informer des arrêts et des sites touristiques et du wifi gratuit, le bus comporte deux étages. Le premier étage dispose de 16 places dont deux réservées aux personnes handicapées. Le deuxième, à ciel ouvert, compte 42 places.

Le 2e étage à toit ouvert permet aux visiteurs d’admirer le meilleur la ville. Photo : CVN

Le sexagénaire Du Thi Tâm et sa nièce sont deux des premiers touristes invités à bord. Le visage radieux, la retraitée s’exprime : «C’est génial ! Nous sommes les premiers invités ce matin à monter dans ce bus. Par rapport à la voiture électrique ou au cyclo, le bus me procure une sensation très différente. C’est intéressant de voir les rues de Hanoï du deuxième étage. Je pense qu’en soirée, ce sera encore plus beau si l’on admire les attractions de Hanoï illuminées».



L’expérimentation de ce city tour se poursuit jusqu’à fin juillet. Si les résultats sont concluants, la Compagnie générale des services de transport de Hanoï (Hanoï Transerco), en charge de ce projet, commandera à Truong Hai de nouveaux bus, l’idée étant que ce service soit proposé au plus tôt en septembre prochain.



Outre Hanoï, le bus touristique à deux étages sera mis en service à titre d’essai dans six autres villes et provinces que sont Quang Nam, Dà Nang, Thua Thiên-Huê (Centre), Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), Hô Chi Minh-Ville et Kiên Giang (Sud), suite à l’autorisation du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc donnée fin 2016.



*Horaires et trajet pour la phase d’essai



Départ : Opéra de Hanoï, entre 09h00 et 17h00.



Itinéraire : Opéra de Hanoï - Tràng Tiên - Ngô Quyên - Ly Thuong Kiêt -Hoa Lo - Hai Bà Trung - Nguyên Khuyên - Van Miêu-Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature) - Tôn Duc Thang - Chu Van An - Diên Biên Phu - Hoàng Diêu - Hoàng Van Thu - Hùng Vuong - Thanh Niên - Phan Dinh Phùng - Hàng Cot - Hàng Luoc - Cha Ca - Hàng Cân - Luong Van Can - Lê Thai Tô - Bà Triêu - Hai Bà Trung - Phan Chu Trinh - Opéra de Hanoï. – CVN/VNA