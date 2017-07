Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (gauche) et le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion de la visite d’Etat du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong du 20 au 22 juillet au Cambodge, les deux pays ont ​publié une Déclaration commune affirmant leur détermination de renforcer leurs relations politiques, d’améliorer les mécanismes de coopération existants et d’élargir l’entraide à tous les niveaux.

Les dirigeants vietnamiens et cambodgiens ont convenu de consolider et de développer les relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale, stable et durable" sur la base des principes mentionnés par les Déclarations communes Vietnam-Cambodge adoptées en 1999, 2005, 2009, 2011, 2014 et 2016 et en avril 2017.

Ils ont convenu de communiquer davantage sur l’amitié et la coopération auprès des deux populations, notamment les jeunes. Les deux parties ont enfin décidé de mener à bien les activités célébrant les 50 ans des relations diplomatiques bilatérales.

[Le secrétaire général Nguyên Phu Trong au Cambodge pour une visite historique]

[La visite de Nguyen Phu Trong vantée par la presse cambodgienne]



Elles ont salué les actions des deux gouvernements tout en affirmant que la promotion de leurs potentiels économiques, culturels, touristiques, scientifiques et technologiques était indispensable. Les déclarations communes signées par les deux pays devraient être appliquées, notamment dans les infrastructures routières, l’énergie et l’agriculture. Elles vont s'efforcer d'améliorer l'environnement de l'investissement et ​de promouvoir la coopération entre les entreprises vietnamiennes et cambodgiennes dans le but de porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars avant 2020.



​Les deux pays ont affiché la volonté de renforcer leur coopération dans la défense et la sécurité, avec pour principe l’interdiction de l’utilisation de son territoire dans le but de menacer son voisin. Les divergences devront de fait être réglées pacifiquement. Les deux parties continuent de coopérer étroitement dans la recherche, le rassemblement et le rapatriement des restes des soldats et experts volontaires vietnamiens morts au Cambodge.



Les deux parties ont félicité les efforts du Comité mixte sur la délimitation des frontières qui ont permis d’achever environ 84% du travail prévu sur les frontières terrestres, réaffirmant le respect des traités sur la délimitation des frontières communes ratifiés par les deux pays.

​Elles ont accepté de partager leurs informations et de coordonner leurs actions au sein des forums régionaux et internationaux pour un développement durable, de gérer et d'utiliser efficacement ​les ressources en eau et les autres ressources naturelles du Mékong.

Les dirigeants des deux pays se sont aussi engagés à travailler étroitement dans le cadre de la coopération ASEAN-Chine, à appliquer pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à bientôt parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Lors de cette visite d’État, les deux pays ont signé quatre accords de coopération que sont un protocole sur le sauvetage régulier dans les régions frontalières, un accord-cadre sur la connexion des deux économies, un protocole d'accord sur le développement de centrales hydrauliques et un autre sur les technologies de l'information et la communication. -VNA